İran İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan bölge turu kapsamında gittiği Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.





Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.





Gazze'ye su, elektrik, gıda ve ilaç akışının kesilmesiyle İsrail ve ona destek veren ülkelerin, Filistinlilere yönelik katliama giriştiğini belirten Abdullahiyan, "Buradan, İslam ülkelerine ve uluslararası kurumlara, mazlum ve sivil Gazze halkının, kuşatmanın kaldırılması ve siyonistlerin savaş suçlarının durdurulması için acil uluslararası desteğe ihtiyacı olduğu mesajını iletmek istiyorum." diye konuştu.





Lübnan'daki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Abdullahiyan, "Direniş cephesinin tüm muhtemel senaryolara hazır ve morallerinin yüksek olduğunun bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.





İran Dışişleri Bakanı, " Gazze'deki sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik savaş çığırtkanlığı yapanlar, geç olmadan Gazze'de insanlığa karşı işlenen savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıldı. Direniş, meşum işgal olgusuyla mücadelede üzerine düşen görevi kendi kararları doğrultusunda yerine getirecektir. " açıklamasında bulundu.





Lübnan'ın güneyine İsrail saldırısında Reuters haber ajansı çalışanı İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini ve bazı gazetecilerin de yaralandığını öğrendiğini aktaran Abdullahiyan, "Gazetecilere ve ailelerine başsağlığı dileklerimi sunarken medya camiasının çocuk katili İsrail rejiminin suçlarını yansıtma çabalarına içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.





İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki duruma ilişkin Arap Birliği tarafından yayımlanan bildirinin sorulması üzerine ise Abdullahiyan, "Arap Birliğinin bildirisi hayal kırıklığına neden oldu. Bu açıklamada ifade edilenler İslam ve Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının kesin görüşü değildir." değerlendirmesinde bulundu.





İranlı bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) Filistin'deki durum hakkında dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanması gerektiğine dair çağrısını yineledi.





Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, önceki gün Şam ve Halep havalimanlarının İsrail tarafından bombalanması üzerine dün Lübnan'dan Suriye'ye kara yoluyla gittiğini duyurdu.











