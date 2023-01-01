İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani
Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü antiterör operasyonunda devam ederken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kafkasya’daki son gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti.
İran: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz
Bölge ülkelerinin sorunları çözmek için önemli role sahip olduklarını vurgulayan Kenani, İran’ın 3+3 formatında görüşmelere katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
"Azerbaycan'ın operasyonu öncesi sınıra sevkiyat yaptılar"
İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.
Bugün ılımlı açıklamalar yapan İran düne kadar Bakü'ye tehditler savuruyordu
İran yönetimi, bilindiği gibi geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söylemişti.