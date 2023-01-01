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İran: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimden endişe duyduklarını söyledi. Taraflara 'diyalogla çözüm' çağrısı yapan Tahran yönetimi, "İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz" dedi. İran basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan'ın operasyonu öncesinde İran ordusu sınıra askeri sevkiyat yapmıştı. Bilindiği gibi İran ordusu, Karabağ'ın geri alınmasından sonra sınıra ordu yığıp tatbikatlar yapmış, her fırsatta Bakü yönetimi ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

23:40 . 19/09/2023 Salı
IHA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani

Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü antiterör operasyonunda devam ederken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kafkasya’daki son gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti.

İran: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunan Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan’ı ateşkes kurallarına uymaya davet ederek,
"İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz. Orada yaşayanların hukuku ve güvenliği bu çerçevede diyalog yoluyla çözülmelidir
" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin sorunları çözmek için önemli role sahip olduklarını vurgulayan Kenani, İran’ın 3+3 formatında görüşmelere katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Azerbaycan'ın operasyonu öncesi sınıra sevkiyat yaptılar"

İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, ordunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yaptığına ilişkin haberleri,
"İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatı sınır bölgesine (Azerbaycan-Ermenistan) askeri sevkiyat yapıldığına dair görüntüler mükerrer ve uydurmadır. Bakü Büyükelçiliği, söz konusu bölgeye sevkiyatı kesinlikle yalanlamaktadır."
diyerek yalanlamıştı.

Bugün ılımlı açıklamalar yapan İran düne kadar Bakü'ye tehditler savuruyordu

İran yönetimi, bilindiği gibi geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söylemişti.


Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." denildi.






#Azerbaycan
#İran
#Karabağ
#Nasır Kenani
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