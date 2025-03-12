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İran lideri Hamaney Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti: Bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacak

İran lideri Hamaney Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti: Bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacak

20:3612/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
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İran lideri Hamaney, Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti.
İran lideri Hamaney, Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakerelerin işe yaramayacağını ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamayacağını söyledi. Hamaney yaptığı açıklamada "Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz" ifadelerini kullandı. İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki konutunda ülke genelindeki öğrenci gruplarıyla bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bu, 'biz müzakere etmeye hazırız ve müzakere edip barış yapmak istiyoruz ancak İran buna yanaşmıyor' demek içindir." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

Hamaney, Trump'ın ilk döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Peki İran neden müzakereye yanaşmıyor? Kendinize sorun! Birkaç yıl oturup müzakere ettik sonra aynı şahıs bitmiş, tamamlanmış ve imzalanmış müzakereyi masadan kaldırıp yırtıp attı. İşe yaramayacağını bildiğimiz halde neyin müzakeresini edeceğiz. Mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakereler yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacak yalnızca yaptırım düğümünü daha da sıkılaştıracaktır."
İran lideri, Trump'ın askeri saldırı tehditlerine ilişkin ise
"Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz."
dedi.

İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara,
'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak'
diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dünkü konuşmasında, Trump'ın tehditlerine ilişkin, "
Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et."
ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın mektubunu teslim etmişti.



#Hamaney
#İran
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#ABD

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