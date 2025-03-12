İran lideri Hamaney Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti: Bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacak

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakerelerin işe yaramayacağını ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamayacağını söyledi. Hamaney yaptığı açıklamada "Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz" ifadelerini kullandı. İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki konutunda ülke genelindeki öğrenci gruplarıyla bir araya geldi.
Hamaney, Trump'ın ilk döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.
Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri
Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.
Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.
Son olarak akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın mektubunu teslim etmişti.