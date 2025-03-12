İran lideri Hamaney Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti: Bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacak

İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.