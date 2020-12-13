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Dünya İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsünden Erdoğana tepki gösteren milletvekillerini eleştiri İran ve Türkiye çok güçlü komşulardır
ORTADOĞU

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsünden Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştiri: İran ve Türkiye çok güçlü komşulardır

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi. Ferhengi "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi.

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DÜŞMANLARIN KOMPLOLARI BAŞARISIZ OLDU

İran Meclisi Haber Ajansı'na göre (ICANA) Ferhengi, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin bölgede çok güçlü komşular olduğunu belirterek, "Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerine işaret eden Ferhengi, "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık." diye konuştu.

İRAN VE TÜRKİYE GÜÇLÜ KOMŞULAR

Ferhengi, Ankara-Tahran ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:

"Düşman, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturmanın peşinde. Komşular olarak hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeliyiz. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu. Herkesi yanlışlarını kabul etmeye ve birliğe davet ediyorum."

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımlamıştı.

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