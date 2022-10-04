Dünya İran Meclisinden Cumhurbaşkanı Reisiye soğuk duş
ORTADOĞU

İran Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Reisi'ye soğuk duş

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı için önerdiği Muhammed Hadi Zahidivefa'ya onay vermedi.

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Haber Merkezi AA
İran Meclisinden Cumhurbaşkanı Reisiye soğuk duş
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı adayı olarak önerdiği Zahidivefa için Meclis'te güven oylaması yapıldı.

Zahidivefa, 272 milletvekilinin katıldığı oylamada, 136 evet oyuna karşı, 125 ret oyu aldı, 9 vekil ise çekimser kaldı. İki milletvekili de oy kullanmadı.

Veto yedi

Salt çoğunluk olan 137 oya ulaşamayan Zahidivefa, Meclis'te veto edildi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, güvenoyu alamayan Zahidivefa'nın yerine bakanlığa en kısa sürede yeni bir ismin vekaleten atanması için hükümete çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeliki, haziranda görevinden istifa etmişti. Muhammed Hadi Zahidivefa, vekaleten bakan olarak görev yapıyordu.

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