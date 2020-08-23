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Dünya İran medyası Türkiye ilk kez gaz oyuncusu olarak piyasada yer alacak
ORTADOĞU

İran medyası: Türkiye ilk kez gaz oyuncusu olarak piyasada yer alacak

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gazla ilgili İran'da çarpıcı bir makale yayımlandı. İran medyasının yayımladığı makalede, keşfedilen gazın enerji piyasasındaki denklemleri değiştireceği ve Türkiye'nin İran’a olan bağımlılığının azalacağı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gazla ilgili İran'da çarpıcı bir makale yayımlandı. İran medyasının yayımladığı makalede, keşfedilen gazın enerji piyasasındaki denklemleri değiştireceği ve Türkiye'nin İran’a olan bağımlılığının azalacağı ifade edildi.

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
GÜNDEM
Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik


TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF

yaparak Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz dünyanın gündemini meşgul etmeyi devam ediyor. İran medyası, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gazı kullanıma başlamasıyla İran’ın en önemli gaz müşterilerinden biri olan Türkiye’nin İran’a bağımlılığının azalmasına neden olacağını ve bu durumdan İran’ın yakın gelecekte zarar göreceğini aktardı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle ilgili yaptığı analiz haberde, bu keşfin gaz piyasasındaki denklemleri değiştireceğini ve İran’ın aleyhine bir gelişme olduğunu yazdı.

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Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu
EKONOMİ
Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu


TÜRKİYE İLK KEZ GAZ OYUNCUSU OLARAK PİYASADA YER ALACAK
Analizde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin Karadeniz'de büyük bir gaz sahası bulması, gaz piyasasındaki denklemlerini değiştirebilir. Şüphesiz İran yakın gelecekte bundan etkilenip, zarar görecektir. Bu keşifle, bir taraftan Türkiye’nin İran gazına bağımlılığı ve İran’dan ithalatı azalırken diğer yandan Türkiye ilk kez bir gaz oyuncusu olarak dünya piyasada yerini almış olacak" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İranlı haber ajansı, İran- Türkiye arasında var olan mevcut doğal gaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğine dikkat çekerek, İran’ın Türkiye pazarındaki payını koruması için 2026 yılını beklemeden Ankara’yla yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunması gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


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