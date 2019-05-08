İran nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağını resmen duyurdu

İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı.

ABD ANLAŞMADAN TEK TARAFLI ÇEKİLMİŞTİ

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.

RUHANİ'DEN URANYUM AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte anlaşmanın diğer taraflarının İran'ın kazanımlarını koruyacak adımları atamadığını belirten Ruhani, "Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz." ifadesini kullandı.