Dünya İran tedbirlere uymadı Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı
ASYA

İran tedbirlere uymadı: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

Haber Merkezi AA
İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

  • Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.

Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.

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