İran tedbirlere uymadı: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
- Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.
Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.
İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.