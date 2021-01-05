Dünya İran Trump dahil 48 ABDli yetkili hakkında Interpole kırmızı bülten talebinde bulundu
ORTADOĞU

İran Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulundu

İran, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu. İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçtiğimiz yıl 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülmesine ilişkin yargı dosyası hakkında bilgi verdi. İsmaili, Kasım Süleymani dosyasının ciddiyetle takip ettiklerini ve yargı sürecinde aşama kaydettiklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz günlerde, Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde, Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni düzenlendi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını kaydetti.

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Trump talimatı kendisi verdiğini duyurmuştu

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Haşdi Şabi ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

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