İran üç ülkenin büyükelçilerini Dışişleri'ne çağırdı: Sorumsuzca tutum sergiliyorlar

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halede. İsrail ordusunun çekilmesiyle Han Yunus kentinde ve Selahaddin Caddesi'nde yıkım gün yüzüne çıktı. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.