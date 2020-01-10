İran: Ukrayna uçağının kara kutusunu incelemek aylarca sürebilir

İran'daki uçak kazasından mürettebat dahil olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Sivil Havacılık İdaresi, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir."

OYNAT 00:19 İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı. BiP'te paylaş

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ABD Başkanı Donald Trump, uçağın arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve İran'ın uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Kiev'e giden uçaktanki yolcuların 138'i Toronto aktarması yapacaktı. Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

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Ukrayna, düşen uçakla ilgili kanıtların paylaşılması çağrısı yaptı

Uçağın füzeyle vurularak düştüğüne dair iddiaları da değerlendiren Zelenskiy, “Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz. Ancak bu henüz kanıtlanmadı. Liderlerin basına yaptıkları açıklamalar doğrultusunda, tüm uluslararası ortaklara, özellikle de ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Elimizde uçağın İran tarafından düşürüldüğüne dair bilgi var

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

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İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.