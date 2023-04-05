İran ve BAE arasında yedi yıl sonra bir ilk

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Rusya ile savunma işbirliğinin hiçbir tarafın aleyhine olmadığını söyledi. İran'ın insansız hava aracı karşılığında Rusya'dan gözetleme ve siber güvenlik ekipmanları almasıyla ilgili iddialara ilişkin Abdullahiyan, "Elbette Tahran ve Moskova'nın ortak gündemindeki konulardan biri savunma işbirliğidir. İşbirliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak." ifadelerini kullandı.