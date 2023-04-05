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Dünya

İran ve BAE arasında yedi yıl sonra bir ilk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran arasında yedi yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Abu Dabi yönetimi ile normalleşmeye karar veren Tahran, Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirdi.

10:52 . 5/04/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Geçmişte yaşanan gerilimlerin ardından yeniden normalleşme kararı alan taraflar, diplomatik ilişkilerin seviyesini de yükseltti.

İran, yedi yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirdi. Amiri’nin yakında Abu Dabi’ye giderek yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri, daha önce İran’ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Gerilimi tırmandıran durum

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da, aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları, İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

İlişkileri maslahatgüzar seviyesine indirdiler

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonucunda BAE’nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi, yaklaşık 7 yıl aranın ardından 9 Eylül 2022’de eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.


#İran
#Suudi Arabistan
#büyükelçi
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