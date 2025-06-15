İran ve İsrail'de OHAL ilan edildi

Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
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