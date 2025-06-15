Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran ve İsrail'de OHAL ilan edildi

İran ve İsrail'de OHAL ilan edildi

16:3315/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İran
#İsrail
#OHAL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsrail-İran savaşı son durum: Anlaşma oldu mu, çatışmalar duracak mı?