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Dünya

İran ve Rusya iki anlaşma ile sekiz mutabakat zaptı imzaladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelen İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, birkaç ay içinde İran ile Rusya arasında 40 milyar dolarlık işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalanacağını duyurdu. İkilinin görüşmesine ilişkin bir açıklama da İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Esedzade'den geldi. Esetzade, Ovci ve Novak'ın katıldığı toplantılar sonucu iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören 2 anlaşma ve 8 mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

18:12 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
İran - Rusya

İran - Rusya

İran ve Rusya arasında enerji, gümrük ve teknoloji alanında işbirliğini öngören 2 anlaşma ve 8 mutabakat zaptı imzalandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile bir araya geldi.

Toplantıdan sonra basına açıklama yapan Ovci, Rus şirketleri ile enerji alanında çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Şu an Rus şirketleri İran'daki 7 petrol sahasında yatırım yapıyor. Diğer 6 petrol sahasının da geliştirilmesi için Rusya için anlaştık." dedi.

İran Petrol Bakanı, birkaç ay içinde İran ile Rusya arasında 40 milyar dolarlık işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalanacağını duyurdu.

İranlı ve Rus şirketlerden yatırım hamleleri

İran ve Rus yetkililer arasında dünden bu yana devam eden görüşmelere ilişkin bilgi veren İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Esedzade ise dün İranlı 100 şirket ile Rusya'dan 80'den fazla şirket arasında toplantılar düzenlendiğini aktardı.

Esedzade; Ovci ve Novak'ın katıldığı toplantılar sonucu iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören 2 anlaşma ve 8 mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

IRNA'nın haberine göre, anlaşmalar enerji işbirliğinin yanı sıra gümrük ve ticaret alanlarını kapsıyor.







#İran
#Rusya
#ekonomi
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