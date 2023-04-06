İran ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaştı

Yemen, Lübnan ve Suriye’de güç dengelerini değiştirebilme potansiyeline sahip bu normalleşme süreci en çok İsrail’i rahatsız ediyor. Başta Başbakan Netanyahu’nun açıklamaları olmak üzere İsrail bürokrasisinin ve siyasetinin İran-Suudi Arabistan normalleşmesinden ciddi anlamda rahatsız olduğunu kanıtlıyor. Nitekim mezkûr üç ülkedeki istikrarsızlık, kaos ve çatışma hali, Tel Aviv’in stratejik çıkarlarına doğrudan hizmet ediyor.