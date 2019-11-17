Dünya İranda bin 80 noktada gösteri Bin kişi gözaltına alındı
ORTADOĞU

İran'da bin 80 noktada gösteri: Bin kişi gözaltına alındı

İran'da benzin zammını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi. Tebriz Üniversitesi öğrencileri de benzin zammı gösterilerine katıldı. Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı esnafı bugün de kepenk kapattı.

Haber Merkezi AA
İran'da gösteriler ülke geneline yayıldı.
İran'da gösteriler ülke geneline yayıldı.

İran'da benzin zammını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre,Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.

Gösteriler kapsamında 100'den fazla banka ve 50'den fazla dükkanın ateşe verildiği öne sürülen olaylarda, yaklaşık 1000 eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Birçok kentte meydana gelen olaylarda göstericiler ve emniyet görevlilerinden ölü ve yararlılar bulunuyor.

Benzin zammı İran’ı yaktı
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Benzin zammı İran’ı yaktı

Tebriz Üniversitesi öğrencileri de katıldı

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti.

Öğrenciler sloganlarla ülkedeki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukları eleştirirken, "Zamma hayır" pankartları taşıdı.

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İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı

Tahran Büyük Çarşısı'nda kepenkler kapalı

Ayrıca başkent Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaf bugün de kepenklerini açmadı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Tahran Çarşısı Esnaf Birliği Başkanı Ahmed Kerimi İsfahani, piyasanın güvenlik ve istikrarı sağlanmadan kepenklerini açmayacaklarını söyledi.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Cuma günü başlayan ve ülke geneline yayılan benzin zammı gösterilerinde çıkan olaylarda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

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