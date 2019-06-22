Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya İranda CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
ORTADOĞU

İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi

İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi

İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

Haber Merkezi AA
CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi

İran Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada, CIA ve ABD için casusluk yaptığı suçlamasıyla idamına karar verilen Celal Haci Zevar'ın cezasının, Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec'de bulunan Recai Şar Cezaevi'nde infaz edildiği bildirildi.

Açıklamada, Zevar'ın 2010 yılında casusluk suçlamasıyla görevinden alındığı ve elde edilen deliller ile itirafları doğrultusunda mahkemenin idam kararı verdiği belirtildi.

  • Zevar'ın idam cezasını hangi tarihte aldığı ve infazın ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, eski eşinin de casusluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
İstanbul seçimibağımsızlık mücadelesi

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

​Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

​Kent genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Gözünü Sokotra Adası'na dikti

Gözünü Sokotra Adası'na dikti

​Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Oğlunu boğan<br>babaya tahliye

Oğlunu boğan
babaya tahliye

​4 yaşındaki Efe arabada vahşice öldürülmüştü.
Bu görüntüler<br>yürekleri ısıttı

Bu görüntüler
yürekleri ısıttı

​Patisinden yaralanan köpek eczacıdan yardım istedi.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyet'ten<br>ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.
Yeni bir zafere<br>imza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.