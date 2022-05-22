Dünya İranda Devrim Muhafızlarına yeni suikast Üst düzey ordu mensubu öldürüldü
ORTADOĞU

İran'da Devrim Muhafızları'na yeni suikast: Üst düzey ordu mensubu öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yapan bir albay, suikast sonucu öldürüldü.

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Haber Merkezi AA
İranda Devrim Muhafızlarına yeni suikast: Üst düzey ordu mensubu öldürüldü
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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

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ABD, 2020 yılında, İran’da Ali Hamaney’den sonra en etkili ikinci isim olduğu belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat'ta düzenlediği suikastla öldürmüştü.

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