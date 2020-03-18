İran'da felaket senaryosu: Ulusal işbirliği sağlanmazsa 3.5 milyon kişi ölebilir

Türkiye’nin sınır komşusu İran, Çin’in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Son verilere göre ülkede 16 binden fazla insanda koronavirüs tespit edilmiş durumda. Ayrıca İran’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 988'e ulaştı.

Bu veriler Çin ve İtalya’dan sonra en fazla ölümün İran’da gerçekleştiğini gösteriyor.

İran'ın en prestijli üniversitelerinden biri olan Şerif Teknoloji Üniversitesi'nin hazırladığı rapor endişelerin daha da artmasına neden oldu. Araştırmada şu ifadelere yer verildi:

"Eğer İran halkının tamamı el ele verirse 120 bin vaka, 12 bin ölüm, halkın yarısı işbirliği yaparsa 300 bin vaka ve 110 bin ölüm ancak işbirliği başarısız olursa, 4 milyon vaka, 3.5 milyon ölüm yaşanır"

İRAN'DA TOPLU MEZARLAR GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Washington Post, "İran'ın Kum kentinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını kaybedenlerin defnedildiği toplu mezarlara ait olduğunu" iddia ettiği uydu görüntüleri yayımlamıştı. Görüntüler ülkede ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu iddialarına neden olmuştu.

988 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi. Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.



