İran'da fırtına cal aldı

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada, 17 eyalette, 8 Mayıs’tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, bu kişilerden 4’ünün sel sularına kapılarak, 20’sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. İran’daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.