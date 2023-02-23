|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü

Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti. Düşen helikopterde bulunan Seccadi ve beraberindekilerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

16:21 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Baft kentinde iniş sırasında düştüğü ve bakan ile beraberindekilerin yaralandığı bildirildi.


Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti.


Düşen helikopterde bulunan Seccadi ve beraberindekilerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.


Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.



#İran
#Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi
#Baft
18 dakika önce
default-profile-img
İran'da Gençlik ve Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
ABD ekonomisi beklentilerin altında kaldı
Eyüp’te çok yüksek risk içeren yerler
İki doktor sarsıntılara rağmen 20 saatte 50 depremzedeyi ameliyat etti
Bakan Bilgin deprem bölgesi için 1,5 milyar lira tahsis edildiğini açıkladı
Golcü oyuncunun menajeri Dursun Özbek'in otelinde
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.