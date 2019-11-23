Dünya İranda gösteriler nedeniyle getirilen internete erişim engeli kaldırıldı
ORTADOĞU

İran'da gösteriler nedeniyle getirilen internete erişim engeli kaldırıldı

İran'da benzine cuma günü yapılan zam üzerine başlayan protestolar nedeniyle başkent Tahran ve diğer büyük şehirlerde sabit hatlara getirilen internete erişim engeli kaldırıldı, mobil hatlarda ise yarından itibaren erişimin sağlanacağı açıklandı. İran emniyeti, gösterileri organize eden 180 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran'da benzine gelen yüzde 300'lük zam nedeniyle protestolar başlamış ve internete erişim engeli gelmişti.
İran'da benzine gelen yüzde 300'lük zam nedeniyle protestolar başlamış ve internete erişim engeli gelmişti.

İran'ın başkenti Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internete erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Engellenen internet erişimi aşamalı olarak kaldırılıyor

  • İran'da cuma günü benzine yapılan yüzde 300 zam üzerine başlayan protesto gösterileri nedeniyle cumartesi akşamdan itibaren ülkenin tamamında engellenen internet erişimi aşamalı olarak kaldırılıyor.

Gösterilerin az olduğu eyaletlerde erişim sağlanmaya başlamıştı

Cuma günü gösterilerin az olduğu güneydeki Hürmüzgan ve Buşehr'in ardından dün de Kuzey Horasan, Güney Horasan, Gülistan, Yezd, Hemedan, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde sabit hatlarda internete erişim sağlanmaya başlamıştı.

Bu akşam saatlerinde ise başkent Tahran başta olmak üzere tüm büyük şehirlerdeki sabit hatlarda internet erişim engeli kaldırıldı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, yarından itibaren mobil hatlarda da internete erişimin sağlanabileceğini açıkladı.

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Gösterilerde 180 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, İran emniyetinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gösterileri organize eden 180 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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