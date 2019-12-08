Dünya İranda grip salgını 81 kişi hayatını kaybetti
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İran'da grip salgını : 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını sebebiyle 81 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi son bir hafta içinde 8 bin kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
İran'da grip salgını nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti.
İran'da grip salgını nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana 81 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Reisi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti. Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

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