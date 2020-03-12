Dünya İranda Hamaneyin Başdanışmanı Velayeti koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
ASYA

İran'da Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Ali Ekber Velayeti
Ali Ekber Velayeti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

  • Kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif koronavirüs belirtileri gösterdi.

Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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