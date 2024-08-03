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Dünya

İran'da Haniye soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

Tahran'da misafirleri Hamas lideri İsmail Haniye'ye koruyamayarak terör devleti İsrail saldırısında şehit olmasına neden olan İran yönetiminde, bu skandalı unutturmak için başlatılan iç soruşturmada 20 kişi tutuklandı.

09:28 - 3/08/2024 samedi
Güncelleme: 09:28 - 3/08/2024 samedi
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İsmail Haniye
İsmail Haniye

Terör devleti İsrail, Gazze'de 40 bin sivili katlederken son dönemde de Hamas'ın siyasi temsilcilerini hedef alıyor.


Gazze'de ateşkes için görüşmeleri yürüten Hamas Siyasi Büro Başkanı
İsmail Haniye
hedef alındı.

Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
'ın yenin törenine katıldığı sırada hain bir suikast ile katledildi.

Dünya, İran'daki bu hain saldırıyı konuşuyor.


Kendi cumhurbaşkanının yemin töreninde misafir bir liderin şehit edilmesiyle büyük bir skandala imza atan İran, ihmalleri ve İsrail'le iş birliği yapabilecek ajanların devlet yönetimine girme ihtimalleri açısından gündemde.



20 tutuklama


Bu kapsamda İran, bu skandalı unutturmak için İsrail'e tehditler yağdırırken içerde de operasyona başladı.


Başlatılan soruşturma kapsamında İran'da üst düzey subayların da aralarında bulunduğu 20'den fazla kişi tutuklandı.


New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre soruşturma daha da derinleştirilecek.


Patlayıcıyla mı şehit edildi?


Diğer yandan, Batı kaynaklarına konuşan istihbarat yetkilileri, Haniye suikastinin, kalacağı odaya aylar önce yerleştirilen sofistike bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğine işaret etmişti.


İran makamları ise, saldırının ilk gününde tüm kamuoyunun kabul ettiği, komşu bir ülkeden ateşlenen füze ile suikastin gerçekleştirildiği iddiasında ısrarcı.


Haniye'nin yerleştirilen bomba ile öldürüldüğü senaryoda ise İran içindeki İsrail işbirlikçilerine işaret ediliyor.




#İran
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