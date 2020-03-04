İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı

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Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.