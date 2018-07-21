Dünya İranda kan döküldü 11 asker öldü
ASYA

İran'da kan döküldü: 11 asker öldü

İran'ın batısındaki Merivan kırsalında güvenlik güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 asker hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Kürdistan eyaleti Emniyet Müdürü Rıza Mirzayi, sabaha karşı Merivan kent kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Yerel saatle 02.00 sularında başlayan çatışmanın yaklaşık iki saat boyunca devam ettiğini aktaran Mirzayi, çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 11 askerin hayatını kaybettiğini 8 askerin de yaralandığını aktardı.

  • Mirzayi, "Terörist grubun kimliği henüz belli değil. Hiçbir grup ya da örgüt bu saldırıyı üstlenmedi" dedi.

İran'ın batısında Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

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