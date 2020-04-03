Dünya İranda koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 294e yükseldi
ORTADOĞU KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 294'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.

  • Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 35'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Dünden bu yana 1224 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 17 bin 935 olduğunu ifade etti.

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