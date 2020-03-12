Dünya İranda koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti Vaka sayısı 10 bini geçti
ORTADOĞU

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti: Vaka sayısı 10 bini geçti

Koronavirüsün Çin ve İtalya'dan sonra en fazla etkili olduğu ülkelerden İran'da 75 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a, vaka görülen kişi sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA AA
İran'da koronavirüs salgını hızla artıyor.
İran'da koronavirüs salgını hızla artıyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429’a, vaka sayısı ise 10 bin 75’e yükseldi.

  • İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 429’a yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, 1075 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 10 bin 75’e çıktığını duyurdu.

İRAN, KORONAVİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN IMF’TEN PARA İSTEDİ

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran, virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 5 milyar dolar para talebinde bulundu.

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