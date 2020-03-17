Dünya İranda koronavirüse karşı alınan önlemleri uygulamayanlara 1 yıla kadar hapis
ORTADOĞU

İran'da koronavirüse karşı alınan önlemleri uygulamayanlara 1 yıla kadar hapis

Üst düzey Yargı Erki Yetkilisi Rıza Mesudifer, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve hastalığın yetkililerden gizlenmesinin halk sağlığına yönelik tehdit eylemi olarak kabul edileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ülkede 853 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede 853 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan önlemleri uygulamayanlar ve hastalığını gizleyenler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  • Virüsün kalabalık ortamlardaki artış hızına dikkati çeken Mesudifer, "Sergi, festival, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan sorumlu kişiler, Sağlık Bakanlığının uyarılarını göz ardı edip gerekli önlemleri almazsa halk sağlığını tehdit etmekle suçlanacak ve Ceza Kanunu'nun 688'inci maddesine göre 1 bir yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar" ifadelerini kullandı.

Mesudifer, hastalığının farkında olmasına rağmen karantina ya da sağlık merkezlerine başvurmayan kişilerin de söz konusu yasa gereği cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
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Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
Lübnanlı televizyon muhabiri Rachel Al-Husseini, Lübnan ve Suriye sınırındaki koronavirüse karşı alınan önlemleri anlatırken canlı yayında yere yığıldı. Muhabirin yere yığıldığını görenler şok olurken sebebinin yüksek ateş olduğu iddia edildi.

Ne olmuştu?

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatılmıştı.

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