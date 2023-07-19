İran'da kum fırtınası uçak seferlerini aksattı.

İran'ın Bojnurd ve Meşhed kentlerinde hava kirliliğinin 300 mikrogram/metreküpü geçmesi nedeniyle okullar ve devlet kurumları tatil edildi. Kalp ve solunum hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulunuldu.