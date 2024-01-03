|
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi ile görüştü: İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Reisi'nin yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

21:27 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:58 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.





#İran
#Patlama
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Antalya belediye başkan adayları listesi için gözler temayül yoklaması sonuçlarında