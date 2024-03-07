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Dünya

İran'da petrol rafinerisinde patlama: Bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

13:15 - 7/03/2024 jeudi
Güncelleme: 13:45 - 7/03/2024 jeudi
AA
İran'da petrol rafinerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
İran'da petrol rafinerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

#İran
#Bender Abbas Petrol Rafinerisi
#Patlama
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