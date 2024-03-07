İran'da petrol rafinerisinde patlama: Bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı." dedi.