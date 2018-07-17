Dünya İranda rejim karşıtı gösteriye katılanlara ceza
ORTADOĞU

İran'da rejim karşıtı gösteriye katılanlara ceza

İran'da geçen yıl sonunda Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgisi olduğu öne sürülen 258 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, "Aralık ayındaki olaylarla ilgisi olan 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi." dedi.

Abadi, cezaların içeriğine dair bilgi vermedi.

İran'da aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler birçok kentte rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Çıkan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri de vardı. Çoğunluğu Tahran Üniversitesi'nden 125 akademisyen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup yazarak, gözaltındaki üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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