Dünya İranda sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 81e yükseldi
ASYA

İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Koronovirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran’da şimdi de ‘alkol virüse iyi geliyor’ söylentileri can almaya başladı. Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde 81 kişi sahte içki kullanmalarından ötürü yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.

  • Muradiyan, zehirlenenlerden 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, diğerlerinin tedavisinin ise sürdüğünü ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletinde 46, Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

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