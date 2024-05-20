İran'da seçim tarihi belli oldu: Halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran'da sandığa gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte baraj açılışı gerçekleştirdikten sonra İran'a dönüş yolunda helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetti. İran'da OHAL ve 5 günlük ulusal yas ilan edildi. Peki 2021 yılında bu yana görevde olan İbrahim Reisi kimdir? İbrahim Reisi'nin görevdeyken hayatını kaybetmesi sonrası süreç nasıl işleyecek? Yerine geçecek isim kim olacak? İşte detaylar...