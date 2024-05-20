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İran'da seçim tarihi belli oldu: Halk yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran'da sandığa gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de tarihi belli oldu. Reisi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, halkın sandık başına gideceği tarihi 28 Haziran olarak açıkladı.

22:58 - 20/05/2024 Pazartesi
AA
İran'da seçim (Foto: Arşiv)
İran'da seçim (Foto: Arşiv)

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini 28 Haziran olarak açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

Reisi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.



#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#İran
#İran Cumhurbaşkanı
#İbrahim Reisi
#Muhammed Muhbir
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