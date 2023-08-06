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Dünya

İran'da tasarruf tedbirleri: Fazla tüketim yapan 50 kurumun elektriği kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da, normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğinin kesildiği duyuruldu. Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.

07:39 . 6/08/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, kurumları elektrik tüketim düzenine uymadıkları takdirde kesintiye maruz kalacakları yönünde uyardı.


Bu kapsamda, Tahran'da normalden yüksek tüketim yaptığı tespit edilen 50 kurumun elektriği kesildi.

Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.


İran Elektrik Şebeke Yönetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttığını ve 10 yıllık tüketim artışı rekorunun kırıldığını belirtmişti.




#50 kurumun elektriği kesildi
#elektrik tüketimi
#İran
#Tahran
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