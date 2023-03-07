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Dünya

İran'da üç ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

Genellikle kız okullarında üç ayı aşkın süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü İran'da şimdiye kadar 230 okulda 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği belirtildi.

07:03 . 7/03/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Asferi, toplu zehirlenme vakalarına ilişkin dün İstihbarat, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığını söyledi.


Toplantıda sunulan raporlara değinen Asferi, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda 5 binden fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini açıkladı.

Zehirlenmelerin sebebinin tespit edilmesi için çeşitli testlerin yapıldığını belirten İranlı yetkili, zehrin türü ya da kaynağının tespit edilemediğini ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Asferi, yüzde yüz doğrulanmayan bilgilere göre bazı yerlerde çürük meyve kokusuna benzer gaz yayılımı olduğuna yönelik ifadelerin olduğunu belirtti.


Araştırma Komisyonu Üyesi Asferi, Sağlık Bakanlığının olayı ciddi bir şekilde takip ettiğini ve Bakanlıktan gelecek sonuçları beklediklerini sözlerine ekledi.


- İran'da kız okullarındaki zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.


Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.


Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, toplu zehirlenme vakalarının ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içindeki bazı radikal gruplar bulunuyor.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayda, halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların parmağının bulunduğunu öne sürüyor.




#İran
#Muhammed Hasan Asferi
#Öğrenciler
#zehirlenme
25 dakika önce
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İran'da üç ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi
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