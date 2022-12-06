Dünya İranda ulusal güvenliğe karşı planlar yapmakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı
ORTADOĞU

İran'da ulusal güvenliğe karşı planlar yapmakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı

İran, "Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak sabotaj eylemleri planlamakla" suçlanan 12 kişinin Merkezi eyaletinde gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu kişilerin "Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı" olduğu ileri sürüldü

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Haber Merkezi AA
İranda ulusal güvenliğe karşı planlar yapmakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı
Arşiv

İran, "Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak sabotaj eylemleri planlamakla" suçlanan 12 kişinin Merkezi eyaletinde gözaltına alındığını aktardı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi eyaletinde sabotaj eylemleri planlamakla suçlanan 12 kişilik bir grubun üyeleri gözaltına alındı.

Haberde, "Bu şebekenin üyeleri, Almanya ve Hollanda'da yaşayan devrim karşıtı unsurların yönlendirmesiyle, ulusal güvenliğe karşı faaliyetler yürütmek için ateşli silahlar tedarik ederek ülkede sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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