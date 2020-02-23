İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi
İran'ın Türkiye'ye sınır Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illeri de etkileyen depremde sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evler hasar gördü. İçişleri Bakanı Soylu, Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.
Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.
Van'da bazı evler yıkıldı
Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Gelenler Mahallesi'nde ise kerpiçten yapılan bazı yapıların yıkıldığı görüldü.
Bakan Soylu: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.