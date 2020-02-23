Dünya İranda üst üste depremler meydana geliyor Türkiyede de hissedildi
ORTADOĞU

İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi

İran'ın Türkiye'ye sınır Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illeri de etkileyen depremde sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evler hasar gördü. İçişleri Bakanı Soylu, Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA DHA
İran'da meydana gelen deprem birçok bölgeden hissedildi.
İran'da meydana gelen deprem birçok bölgeden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada İran'nın Khoy kentinde desaat: 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
OYNAT 00:00
İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.

Van'da bazı evler yıkıldı

Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Gelenler Mahallesi'nde ise kerpiçten yapılan bazı yapıların yıkıldığı görüldü.

AA
Van'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Soylu: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 50
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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
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Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi.
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Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 7 kişi hayatını kaybetti.
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