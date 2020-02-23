İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada İran'nın Khoy kentinde desaat: 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi.

Van'da bazı evler yıkıldı

Depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Gelenler Mahallesi'nde ise kerpiçten yapılan bazı yapıların yıkıldığı görüldü.

AA Van'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Soylu: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti