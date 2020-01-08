Dünya İranda yolcu uçağı düştü 176 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İran'da yolcu uçağı düştü: 176 kişi hayatını kaybetti

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza sonrası Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler.
Kaza sonrası Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler.

Ukrayna Havayolları'na ait 176 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı teknik bir sorun nedeniyle düştü.

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı.

Kaza sonrası çekilen ilk görüntü.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

İçerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

  • Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

Kaza sonrası uçağın enkazına ilişkin çekilen ilk görüntüler.

Kaza sonrası uçağın enkazına ilişkin çekilen ilk görüntüler.

Kaza sonrası uçağın enkazına ilişkin çekilen ilk görüntüler.

İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü
İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

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