İran'da zorunlu başörtüsü ihlaline karşı görev yapan 'ahlak polisi' artık sadece uyaracak.

"Yapılan izahatta, başörtüsü ihlaliyle mücadelede kültürel birimlerin üzerine düşen rolü oynaması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, polis devriyeleri artık eskisi gibi değil. Uyarı devriyesi olacaklar, gözaltına almayacaklar. Sokakta konuşlanan polis minibüsleri de sadece uyarı için kullanılacak. Çünkü bundan sonra kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecek."