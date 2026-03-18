İran'daki enerji tesislerine büyük saldırı

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı.

Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu.

Çalışanların saldırı sonrasında tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığı, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda şu ana kadar can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde de, "Bir saat önce Güney Pars ve Aseluye petrol endüstrisi tesislerinin bir kısmı Siyonist-Amerikan düşmanlar tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verilmişti.

İran Kızılayı: ABD-İsrail, Fars eyaletinde yaralıları taşıyan bir ambulansı hedef aldı

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail rejimleri tarafından Fars eyaletinin Lar bölgesinde İran Kızılayı'na ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlendi." denildi.

Ambulansın yaralıları taşıdığı sırada hedef alındığı belirtilirken, yayınlanan görüntülerde saldırı sonucunda ambulansın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, ambulansa yapılan saldırıdan duyduğu derin üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bu eylemi insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.