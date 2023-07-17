İran'daki kum fırtınası bin 47 kişiyi hastanelik etti

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle 12 Temmuz’dan bu yana 1047 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.