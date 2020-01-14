Dünya İrandaki Ukrayna uçak kazasıyla ilgili gözaltı
ORTADOĞU

İran'daki Ukrayna uçak kazasıyla ilgili gözaltı

İran Adalet Bakanlığı, "Düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
İran, uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmişti.
İran, uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmişti.

İran Adalet Bakanlığı, füze zannedildiği için düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak 'bazı kişilerin' gözaltına alındığını söyledi.

  • Gözaltına alınanların makam ve mevkisiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak tek bir kişinin sorumlu olamayacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Ukrayna uçak kazasında 176 kişi yaşamanı yitirmişti.

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Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı
İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna hükümeti, kazadan dolayı İran'dan resmi bir özür ve tazminat talep etmişti.

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176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.

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