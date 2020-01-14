İran'daki Ukrayna uçak kazasıyla ilgili gözaltı

İran Adalet Bakanlığı, füze zannedildiği için düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak 'bazı kişilerin' gözaltına alındığını söyledi.
- Gözaltına alınanların makam ve mevkisiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak tek bir kişinin sorumlu olamayacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.