İran'daki Ukrayna uçak kazasıyla ilgili gözaltı

İran Adalet Bakanlığı, füze zannedildiği için düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak 'bazı kişilerin' gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanların makam ve mevkisiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak tek bir kişinin sorumlu olamayacağını ve tüm sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Ukrayna uçak kazasında 176 kişi yaşamanı yitirmişti.

OYNAT 01:05 Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna hükümeti, kazadan dolayı İran'dan resmi bir özür ve tazminat talep etmişti.

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176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.