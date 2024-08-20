İran'dan Alman hükümetine bağlı kültür merkezini kapatma kararı

Katil sürüsü İsrail kana doymuyor. Her fırsatta Hamas'la mücadele ettiklerini iddia eden Siyonist işgalciler, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulu'nda yeni bir katliam gerçekleştirdi. Hava saldırısıyla yerle bir ettikleri okulun enkazında onlarca Filistinli olduğu tahmin ediliyor. Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde anne ve çocukların çığlıkları izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.