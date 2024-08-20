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Dünya

İran'dan Alman hükümetine bağlı kültür merkezini kapatma kararı

İran'ın başkenti Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.

17:04 - 20/08/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Tahran'daki İslamiye caddesindeki bir binada faaliyet gösteren Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.


Sebep 'yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller'


İranlı yetkililer, enstitünün "yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller" nedeniyle kapatıldığını bildirdi.


Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.


Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.


Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.




#Almanya
#İran
#İsrail
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