|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'dan Almanya'ya misilleme: İki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Almanya, İran'ın İran-Almanya çifte vatandaşına verdiği idam kararı sonrası 22 Şubat'ta, verilen karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.

13:29 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Kenani, Berlin yönetiminin "İran'ın iç işlerine yönelik müdahaleci ve sorumsuz eylemlerinin" ardından ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bu durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini aktardı.

İran'ın önceliğinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek olduğunu belirten Kenani, "Bazı tarafların ülkemizin ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklerin tanımlanması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.

Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.

İran ise Almanya'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamıştı.


İran'ın verdiği idam kararı


İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 21 Şubat'ta "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Cemşid Şarmehd'in, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi ise Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırılarak" İran'a götürüldüğünü açıklamıştı.


#"istenmeyen kişi"
#Almanya
#İran
2 saat önce
default-profile-img
İran'dan Almanya'ya misilleme: İki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.