İran'dan bir Kasım Süleymani heykeli daha: Gökdelende sergiliyorlar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin, İran’ın farklı noktalarında çok sayıda heykeli dikilmişti.
Bunlardan en dikkat çekeni geçtiğimiz aylarda İsrail sınırına yakın bir noktada açılan Kasım Süleymani'nin 'dev' bir heykeli olmuştu.
Süleymani’nin balmumu heykeli yapılarak, ülkenin başkenti Tahran'da bulunan dünyanın en yüksek 4. gökdeleni Milad Kulesi'nde sergilenmeye başlandı.
İranlılar, balmumundan yapılmış Süleymani heykeli ile resim çekindiler ve heykeli selamladılar.