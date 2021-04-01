Dünya İrandan bir Kasım Süleymani heykeli daha Gökdelende sergiliyorlar
ASYA

İran'dan bir Kasım Süleymani heykeli daha: Gökdelende sergiliyorlar

Son zamanlarda peş peşe Kasım Süleymani heykelinin dikildiği İran'da, Süleymani’nin balmumundan yapılmış heykeli, başkent Tahran’da bulunan dünyanın en yüksek 4. gökdeleni Milad Kulesi'nde sergilenmeye başlandı.

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İrandan bir Kasım Süleymani heykeli daha: Gökdelende sergiliyorlar
Kasım Süleymani'nin balmumu heykeli.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin, İran’ın farklı noktalarında çok sayıda heykeli dikilmişti.

Bunlardan en dikkat çekeni geçtiğimiz aylarda İsrail sınırına yakın bir noktada açılan Kasım Süleymani'nin 'dev' bir heykeli olmuştu.

Süleymani’nin balmumu heykeli yapılarak, ülkenin başkenti Tahran'da bulunan dünyanın en yüksek 4. gökdeleni Milad Kulesi'nde sergilenmeye başlandı.

İranlılar, balmumundan yapılmış Süleymani heykeli ile resim çekindiler ve heykeli selamladılar.

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