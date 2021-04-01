İran'dan bir Kasım Süleymani heykeli daha: Gökdelende sergiliyorlar

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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını; ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı" dedi.