İran'da Kasım Süleymani'nin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin, İran’ın farklı noktalarında çok sayıda heykeli dikilmişti. Geçtiğimiz günlerde de İsrail sınırına yakın bir noktada Kasım Süleymani'nin ‘dev’ bir heykeli açılmıştı.

İranlılardan yoğun ilgi

Son olarak ise İran’ın başkenti Tahran’daki Milad Kulesi’ne Kasım Süleymani’nin balmumundan yapılmış heykeli konuldu.

Balmumu, ziyaretçilerin yoğun ilgisine neden oldu. İranlılar, balmumundan yapılmış Süleymani heykeli ile resim çekindiler ve heykeli selamladılar.

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