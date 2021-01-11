Dünya İranda Kasım Süleymaninin balmumu heykeli açıldı Öpüp selam veriyorlar
ASYA

İran'da Kasım Süleymani'nin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar

Son zamanlarda peş peşe Kasım Süleymani heykelinin dikildiği İran'da, şimdi de Süleymani’nin balmumundan yapılmış heykelinin açılışı yapıldı. İranlılar, balmumundan yapılmış Süleymani ile resim çekindiler ve heykeli selamladılar.

Haber Merkezi Diğer
Heykel, yoğun ilgi görüyor.
Heykel, yoğun ilgi görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin, İran’ın farklı noktalarında çok sayıda heykeli dikilmişti. Geçtiğimiz günlerde de İsrail sınırına yakın bir noktada Kasım Süleymani'nin ‘dev’ bir heykeli açılmıştı.

İranlılardan yoğun ilgi

Son olarak ise İran’ın başkenti Tahran’daki Milad Kulesi’ne Kasım Süleymani’nin balmumundan yapılmış heykeli konuldu.

Balmumu, ziyaretçilerin yoğun ilgisine neden oldu. İranlılar, balmumundan yapılmış Süleymani heykeli ile resim çekindiler ve heykeli selamladılar.

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