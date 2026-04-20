Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alındı. Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Kararın ardından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.